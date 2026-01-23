(ANSA) - BRUXELLES, 23 GEN - Nel 2024 le emissioni di gas serra dell'economia dell'Ue generate dalle attività economiche e dalle famiglie hanno raggiunto 3,3 miliardi di tonnellate di CO2 equivalenti, un calo dell'1% rispetto al 2023 e del 20% rispetto al 2013. Lo certificano i dati Eurostat, secondo cui tuttavia due attività economiche hanno fatto registrare livelli più alti in undici anni: i trasporti e lo stoccaggio (14%, +57 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti) e l'edilizia (+6%, +3 milioni di tonnellate). Tra il 2013 e il 2024 il tasso di riduzione più marcato si è osservato nel settore energetico e la riduzione complessiva più consistente, con un calo del 49% (-512 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti). Nello stesso periodo, anche altre tre attività economiche hanno registrato riduzioni a doppia cifra: estrazione mineraria e attività di cava (-37%, -25 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti), produzione manifatturiera (-18%, -146 milioni di tonnellate) e servizi (-14%, -36 milioni di tonnellate). L'ufficio statistico dell'Ue registra inoltre un calo del 34% dal 2013 al 2024 per l'intensità delle emissioni. Le riduzioni più significative sono state registrate in Estonia (-64 %), Irlanda (-50 %) e Finlandia (-44 %). L'Italia ha osservato un calo del 29%. (ANSA).