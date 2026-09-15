(ANSA) - CATANIA, 15 SET - Continua l'emissione di cenere lavica dai crateri sommitali dell'Etna e prosegue il blocco dei voli a Catania che è prorogato fino alle 14.30 di oggi per la chiusura di due spazi aerei, il C1 e il B3, attorno al vulcano. Lo rende noto la Sac la società che gestisce lo scalo precisando che "prosegue la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza all'aeroporto di Catania fino alle 14:30". La Sac invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. (ANSA).