(ANSA) - ROMA, 02 MAR - A causa delle numerose chiusure dello spazio aereo regionale, Emirates ha temporaneamente sospeso tutte le operazioni da e verso Dubai fino alle ore 15:00 ora locale, (le 18 in Italia) di domani. E' l'aggiornamento che si legge sul sito Emirates. "La situazione è estremamente variabile ed è sotto continuo monitoraggio", spiega la compagnia, invitando i passeggeri a consultare gli ultimi aggiornamenti operativi sul proprio sito prima di recarsi in aeroporto. Se si ha una prenotazione per viaggiare prima del 5 marzo o il 5 marzo, le opzioni sono: cambio prenotazione su un volo alternativo oppure chiedere un rimborso, informa Emirates. (ANSA).