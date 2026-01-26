(ANSA) - PESCARA, 26 GEN - Un uomo e una donna, in evidente stato di alterazione, litigano a terra in pieno giorno, in un'area verde del centro di Pescara. È quanto si vede in un video divenuto virale nelle ultime ore, che racconta l'ultimo episodio di degrado avvenuto in piazza Santa Caterina, teatro ormai da anni, come le strade limitrofe, di scene analoghe. La donna è a terra, sul prato, e l'uomo sembra minacciarla e colpirla, tra urla e parole non ben comprensibili. Poi interviene un altro uomo, anche lui palesemente sotto l'effetto di alcol o sostanze, che era nei pressi e che fa allontanare il primo. A girare il filmato, da cui è partito un tam tam sui social e nelle chat, è un residente della zona. La questione sicurezza a Pescara - sabato sera un ristoratore del centro è stato accoltellato da uno straniero, davanti al locale, per futili motivi - fa discutere sempre di più. Proprio nella zona in cui è stato girato il video, i cittadini da tempo segnalano una situazione di degrado continuo e nei mesi scorsi hanno promosso anche una raccolta firme per chiedere interventi. Inevitabilmente il tema della sicurezza sta entrando a gamba tesa anche nella campagna elettorale, in vista delle elezioni parziali dell'8 e 9 marzo prossimi. (ANSA).