(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Divieto assoluto di social network per i ragazzi fino a 13 anni; divieto tra 13 e i 16 anni di possedere un account autonomo, ma possibilità di gestirne uno legato a quello dei genitori. Libertà di aderire a una piattaforma social per chi ha compiuto 16 anni. Sono i contenuti di un emendamento - anticipato da alcuni siti e confermato all'ANSA - che il centrodestra sta per presentare al decreto sicurezza. Il primo firmatario è Fabio Rampelli (FdI), vicepresidente della Camera. "Se ci sarà un decreto legge per il divieto dei social agli under 13 ne sarò felice, è sempre stata una mia battaglia". Lo dice all'ANSA il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, commentando l'emendamento di maggioranza con lo stop assoluto ai più piccoli che a breve dovrebbe diventare legge. (ANSA).