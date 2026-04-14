(ANSA) - TORINO, 14 APR - "Nonostante le difficoltà di un anno di transizione, Stellantis ha dimostrato una forte resilienza nel 2025 e ha gettato le basi per la sua ripresa. Mentre ci avviamo verso il 2026, lo facciamo con umiltà riguardo alle sfide future e con rinnovata fiducia nella nostra capacità di affrontarle". Lo ha detto il presidente di Stellantis, John Elkann, aprendo l'assemblea degli azionisti ad Amsterdam. "Guardiamo con interesse al 21 maggio, quando Antonio e il suo team dirigenziale presenteranno la prossima fase della nostra strategia. Stellantis entra in questo periodo con maggiore concentrazione e determinazione" ha sottolineato Elkann. "Da quando ha assunto l'incarico nel giugno 2025, Antonio ha guidato l'azienda con una mentalità incentrata sulle persone, ridefinendo al contempo le priorità aziendali. Ha creato un team dirigenziale rinnovato che dimostra coesione, rigore ed efficacia nel processo decisionale e nell'esecuzione", ha detto Elkann. "Di conseguenza, si è registrato un miglioramento costante e progressivo, trimestre dopo trimestre, grazie alla nostra rinnovata attenzione a ciò che conta di più: i nostri clienti e le loro esigenze" ha aggiunto. "Nel febbraio 2026 abbiamo annunciato circa 22 miliardi di euro di oneri con un impatto significativo sui risultati finanziari del 2025. Questi passi sono stati dolorosi, ma necessari per correggere la rotta, rafforzare il nostro modello operativo e proteggere la creazione di valore a lungo termine". Lo ha detto l'ad di Stellantis, Antonio Filosa. "Abbiamo condotto una revisione completa della nostra strategia. Abbiamo riallineato i nostri piani alle preferenze dei clienti e al mercato, identificato e risolto problemi di produzione e qualità, e iniziato a colmare le lacune di esecuzione". (ANSA).