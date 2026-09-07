(ANSA) - ROMA, 07 SET - I negoziatori statunitensi hanno riferito di una "rinnovata disponibilità al negoziato" da parte della Russia durante i loro colloqui con i rappresentanti europei a Kiev ieri. L'ha annunciato l'Eliseo. "Gli americani ci hanno detto che c'è stata una rinnovata disponibilità al negoziato da parte della Russia dopo le elezioni della Duma (la camera bassa del parlamento russo, in programma dal 18 al 20 settembre) e che, in questo contesto, dovremmo prepararci a un nuovo inizio dei negoziati", ha affermato la presidenza francese durante un briefing telefonico con i giornalisti. Ieri, gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner hanno riferito al presidente ucraino Volodymyr Zelensky e, in una serie di incontri separati, ai rappresentanti dell'E3 (Germania, Francia, Regno Unito) in merito al loro incontro del giorno precedente con il leader del Cremlino Vladimir Putin. (ANSA).