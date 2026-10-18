(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Due ufficiali della Guardia nazionale saudita sono morti nello schianto di un elicottero da ricognizione AH-6i nella regione di Najran, nel sud dell'Arabia Saudita, vicino al confine con lo Yemen. Lo riferisce Arab News, citando il portavoce della coalizione a guida saudita impegnata in Yemen, il generale Turki al-Maliki. Secondo al-Maliki, l'incidente è stato causato da un guasto tecnico. I ribelli Houthi dello Yemen hanno tuttavia rivendicato di aver abbattuto un elicottero militare saudita Apache nella zona di Najran. Lo riferisce l'agenzia turca Anadolu, citando una dichiarazione del portavoce militare del gruppo, Yahya Saree. (ANSA).