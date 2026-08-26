(ANSA) - TORINO, 26 AGO - Un aeromobile è precipitato questa mattina intorno alle 11.30 in Piemonte e sono morte due persone, un uomo di 60 anni e una donna di 63 anni. L'incidente, secondo quanto riferisce il 118, è avvenuto nella zona della diga di Campiccioli, nel territorio di Antrona Schieranco, nel Verbano-Cusio-Ossola e sul posto è intervenuto l'elisoccorso. Il mezzo sarebbe un autogiro, anche chiamato giroplano, un velivolo con rotore superiore non collegato al motore. Il velivolo biposto risulta caduto vicino al lago di Campiccioli, nel lato del prato, dopo avere impattato contro dei cavi ed essersi incendiato, spiegano i vigili del fuoco. I pompieri sono accorsi immediatamente sul posto con le squadre del comando dei vigili del fuoco del Vco, affiancate dall'elicottero Drago del reparto volo di Malpensa per le operazioni di soccorso e di spegnimento delle fiamme. (ANSA).