(ANSA) - ANDRIA, 04 NOV - Un video breve in cui si vedono il saluto militare, un sorriso e un lungo abbraccio tra un papà e sua figlia che poi sorride avvicinandosi alla fotocamera. È il saluto pubblicato sui social questa mattina da Giuseppe Procacci, il papà di Laura la sergente maggiore del corpo militare della Croce rossa italiana, morta giovedì scorso nell'incidente avvenuto in Bosnia - Erzegovina. "Noi ci salutavamo così. Ciao Lauretta figlia mia", scrive Giuseppe. Nei frame, la 32enne indossa un abito bianco e ha sulle spalle uno zaino. Si ferma davanti al padre e gli fa il saluto militare. Nel pomeriggio di oggi è previsto il funerale privato presieduto dal vescovo, monsignor Luigi Mansi nel santuario della Madonna dei miracoli ad Andria. Il feretro, avvolto dal tricolore, è arrivato ieri a Montegrosso, borgo di Andria e in cui la 32enne ha trascorso l'infanzia. Chi abita lì, si è stretto attorno a Maddalena, la mamma di Laura, al suo papà Giuseppe e alle sorelle Mariagiovanna e Giulia. Oggi ad Andria e a Canosa di Puglia, paese in cui la famiglia di Laura vive, è stato proclamato il lutto cittadino. (ANSA).