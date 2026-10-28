(ANSA-AFP) - GERUSALEMME, 28 OTT - Lo schieramento del primo ministro Benjamin Netanyahu è in vantaggio sull'opposizione, secondo i dati diffusi dalla Commissione elettorale centrale israeliana dopo lo scrutinio del 50% dei voti nelle cruciali elezioni generali. Con il 50,1% delle schede scrutinate, il blocco di Netanyahu otterrebbe, secondo le proiezioni, 56 dei 120 seggi in parlamento, contro i 49 del blocco di opposizione e i 15 dei partiti arabi. I risultati parziali sono destinati a cambiare; diversi exit poll indicavano una situazione di sostanziale parità tra i due schieramenti, nessuno dei quali raggiungerebbe la maggioranza. (ANSA-AFP).