(ANSA) - PORDENONE, 04 GIU - "Il prossimo 15 giugno a Roma non sarà rappresentata una singola amministrazione, un sindacato o un'organizzazione. Sarà presente un intero territorio, una comunità che ha già dimostrato compattezza e unità d'intenti nel respingere una proposta che, così come era stata inizialmente prospettata da Electrolux, risultava irricevibile". Con queste parole il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sintetizzato l'esito dell'incontro svoltosi oggi con organizzazioni sindacali ed Rsu dell' azienda, alla presenza degli assessori Alessia Rosolen e Sergio Emidio Bini, per fare il punto sulla vertenza dei siti produttivi regionali. Il governatore ha ribadito la posizione già espressa ai tavoli istituzionali: "Quello presentato in prima battuta non poteva essere considerato un piano industriale, ma piuttosto un piano di dismissione". Una linea che, ha sottolineato, è stata condivisa da istituzioni e rappresentanze dei lavoratori con l'obiettivo di tutelare occupazione e patrimonio produttivo. Secondo Fedriga, la vertenza supera i confini dello stabilimento di Porcia e coinvolge il futuro dell'industria italiana ed europea. "Dobbiamo tutelare occupazione e produzione, guardando anche all'indotto e alla filiera. Non possiamo accettare che l'Europa diventi un continente di consumatori mentre le produzioni vengono spostate altrove". Il presidente ha quindi espresso l'auspicio che il confronto con l'azienda porti a una revisione dell'impostazione iniziale: "Ci aspettiamo che Electrolux abbia compreso la necessità di partire da un piano industriale degno di questo nome, fondato sulla valorizzazione dei siti produttivi e delle loro specificità". Fedriga infine ha ricordato che Regione e Governo hanno già attivato strumenti per sostenere investimenti e innovazione e ha ribadito che saranno utilizzate tutte le leve disponibili per salvaguardare lavoro e competitività. Poi l'appello all'unità: "Dividerci significherebbe soltanto indebolire la nostra posizione. Le parole d'ordine devono essere compattezza, determinazione, serietà e sobrietà". (ANSA).