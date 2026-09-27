(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 27 SET - Festa grande all'Elba. In meno di un giorno sono nati cinque bambini al reparto di maternità dell'ospedale di Portoferraio. Si chiamano Aria, Vittoria, Bruno, Diego e Tommaso e sono tutti figli di famiglie elbane, rimaste ad abitare sull'isola. L'Asl Toscana Nord Ovest sottolinea il carattere eccezionale di questa sequenza di nascite anche rispetto a tempi di 'inverno demografico'. Il loro arrivo quasi simultaneo "ha trasformato un evento già sempre speciale come una nascita in una piccola eccezionale festa per il reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale elbano - afferma la Asl in una nota - Un evento non frequente per la realtà insulare, che merita di essere sottolineato anche per la capacità del presidio di garantire assistenza alle future mamme in condizioni di sicurezza e con elevati standard di competenza professionale". Con queste cinque nascite sono 85 i parti registrati dall'inizio dell'anno all'ospedale dell'Elba. Nello stesso periodo del 2025 erano stati 71: 14 parti in più, pari a un incremento del 19,7 per cento, dato provvisorio che viene chiuso al 31 dicembre. "Queste cinque nascite sono grande soddisfazione per tutto il reparto e per l'ospedale dell'Elba - sottolineano Stefano Masoni, direttore della Ginecologia e la coordinatrice Silvia Manzi - Vogliamo ringraziare tutti gli operatori medici, ostetrici e infermieristici che ogni giorno, con dedizione e impegno, riescono a garantire alle donne un'assistenza sicura e di elevata competenza, nonostante le difficoltà. Un ringraziamento particolare alla responsabile ostetrica Federica Cetica, per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente e per la capacità di coordinare l'équipe. Questi risultati sono il frutto dell'impegno e della professionalità di tutti". (ANSA).