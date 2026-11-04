(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Abdul El-Sayed è diventato il primo musulmano eletto al Senato dopo una campagna elettorale ostile, durante la quale la sua religione è stata ripetutamente messa in evidenza dai critici. E, dopo essere stato dichiarato vincitore in Michigan, si è tolto qualche sassolino prendendo in giro il vicepresidente JD Vance, come riporta Sky News: "JD, habibi (un termine affettuoso in arabo per dire 'caro')... c'è una deliziosa ironia nel fatto che tu sia costituzionalmente obbligato a farmi giurare a gennaio". In campagna elettorale Donald Trump ha spesso parlato di El-Sayed usando una retorica anti-musulmana e JD Vance lo ha attaccato duramente durante un recente comizio elettorale, definendolo "una piccola donnola che dovrebbe chiudere la bocca e mostrare un po' di gratitudine". (ANSA).