(ANSA) - ROMA, 18 OTT - Gadi Eisenkot, principale sfidante di Benyamin Netanyahu alle elezioni israeliane del 27 ottobre, ha replicato al messaggio di sostegno di Donald Trump al primo ministro uscente, affermando che "solo gli israeliani possono scegliere il proprio leader". Lo riportano i media israeliani. Nel corso di una conferenza a Tel Aviv, Eisenkot ha dichiarato di "ammirare il presidente americano", il quale aveva appena espresso il suo "pieno e totale sostegno" a Netanyahu "nella corsa alla rielezione". "Ma Israele è un Paese democratico: solo gli israeliani possono scegliere i propri leader", ha aggiunto Eisenkot. (ANSA).