(ANSA) - TEL AVIV, 08 NOV - "Israele è in un momento di emergenza, ci sono fronti di guerra aperti e non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Siamo in uno dei momenti più fragili che la democrazia israeliana abbia mai conosciuto per via della delegittimazione contro le istituzioni dello Stato che ci ha portato a un punto pericoloso. Per questo c'è grande urgenza per una nuova leadership di cui ci si possa fidare". Lo ha detto Gadi Eisenkot dopo aver ricevuto dal presidente Herzog l'incarico di formare il nuovo governo. (ANSA).