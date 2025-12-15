(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Eg Group ha completato oggi la vendita della sua attività italiana a un consorzio di operatori italiani composto da Pad Multienergy, Vega Carburanti, Toil spa, Dilella Invest e Giap, previa approvazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato italiana. Torna quindi in mani italiane il brand Esso. Questa transazione valuta Eg Italia a un valore aziendale di 425 milioni di euro. Il preliminare di vendita era stato siglato il 12 agosto scorso. L'uscita di Eg Group dal mercato italiano rappresenta un "ulteriore passo positivo nella sua strategia volta a concentrarsi sui mercati principali e a rafforzare il proprio bilancio. I proventi della vendita saranno utilizzati per ripagare ulteriormente il debito", si legge in una nota. "Vorrei ringraziare il team di Eg Italia per il suo eccezionale contributo alla nostra attività. La nuova proprietà di Eg Italia è in una posizione ottimale per guidare l'azienda verso il suo prossimo capitolo e le auguro ogni successo", spiega Russ Colaco, ceo di Eg group. Advisor del consorzio sono stati Mediobanca ed Equita mid cap per gli aspetti finanziari. (ANSA).