(ANSA) - MILANO, 28 AGO - Qatar Energy ha esteso la 'forza maggiore' a ulteriori 5 carichi di Gnl previsti in arrivo al terminale Adriatic Lng di Rovigo. Lo annuncia Edison in una nota in cui viene indicato che la circostanza estende il periodo complessivo di forza maggiore dall'inizio di aprile all'inizio del prossimo mese di novembre. Ad oggi, secondo Edison, sono complessivamente 29 i carichi di Gnl mancanti all'appello, per un volume complessivo di 3,8 miliardi di metri cubi. Il gruppo tuttavia conferma di essere "pienamente in grado di reperire gas alternativo per tutti i propri clienti e di onorare gli impegni commerciali assunti". In particolare, ad oggi i volumi sostituiti da Edison presso il terminale Adriatic Lng sono pari a "21 carichi, corrispondenti a 2 miliardi di metri cubi di gas naturale". Il contratto di fornitura con QatarEnergy è attivo dal 2009 e prevede la consegna di 6,4 miliardi di metri cubi l'anno per una durata di 25 anni. (ANSA).