(ANSA) - ROMA, 04 LUG - "L'intesa raggiunta con le organizzazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro, che sarà sottoposta all'approvazione del cda della compagnia, rappresenta un risultato di grande importanza per Ita Airways e per tutte le nostre persone. È il frutto di un confronto serio e responsabile che ci consente di dare una risposta concreta ai dipendenti, valorizzando il loro contributo in una fase strategica e di grande rilievo per la crescita della compagnia". Lo dichiara l'ad e direttore generale di Ita Airways, Joerg Eberhart. "Questo accordo rappresenta un investimento sulle nostre persone, la nostra grande famiglia, che costituiscono il principale fattore di successo di Ita Airways sul mercato. Per affrontare le sfide che ci attendono è fondamentale poter contare sul coinvolgimento, sulla professionalità e sulla motivazione di tutti i nostri colleghi, che ogni giorno contribuiscono con competenza e passione ai risultati della compagnia. Il settore del trasporto aereo sta attraversando una fase particolarmente complessa, segnata a livello globale dalle persistenti tensioni geopolitiche internazionali e dalle criticità legate alla disponibilità della flotta, dovute alla nota problematica dei motori su cui si sta peraltro lavorando per raggiungere una soluzione a breve. In questo contesto è stato fondamentale dare un segnale concreto alle nostre persone, affinché possano continuare a essere protagoniste del percorso di crescita e trasformazione di Ita Airways e del raggiungimento dei nostri obiettivi industriali. La revisione del trattamento economico era un passaggio necessario. Ma credo che anche, a maggior ragione, le misure dedicate al welfare e al wellbeing previste dalle intese raggiunte abbiano un valore ancora più strategico, sostenibile e duraturo, perché investono sulla qualità della vita delle nostre donne e uomini, sul loro coinvolgimento e sulla capacità della Compagnia di crescere insieme a loro. Desidero ringraziare tutte le organizzazioni sindacali per il senso di responsabilità dimostrato durante il confronto e lo staff Ita per tutto l'impegno profuso. Una volta completato l'iter di approvazione da parte del cda, questo accordo rappresenterà un ulteriore tassello del percorso di sviluppo di Ita Airways, anche nel quadro della nostra integrazione nel Gruppo Lufthansa". (ANSA).