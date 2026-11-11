(ANSA) - ROMA, 11 NOV - È ufficiale la reunion dei Maneskin: la rock band italiana è nella line up del Coachella Valley Music and Arts Festival 2027, in programma il 9-11 e il 16-18 aprile all'Empire Polo Club di Indio, in California. Dopo le esperienze da solisti, Damiano, Victoria, Thomas e Ethan saranno di nuovo insieme sul palco che già infiammarono nel 2022. Nel cartellone - si legge sui siti dei media specializzati Usa, Dua Lipa, Tame Impala e SZA. Tra gli altri artisti di spicco figurano Madonna, che torna al Dance Tent come fece in occasione dell'uscita di "Confessions on a Dance Floor" nel 2006. E ancora Phoebe Bridgers, Don Toliver, Zara Larsson, Weezer, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun e Role Model. Spazio a a Giorgio Moroder, leggenda italiana della disco music, 86 anni, e ai Justice. (ANSA).