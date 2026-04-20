(ANSA) - ROMA, 20 APR - Super Mario Galaxy con protagonista l'idraulico in tuta rossa beniamino dei videogiochi, mantiene salda la vetta dei film più visti della settimana in Italia. L'animazione Nintendo Illumination mantiene la prima posizione della classifica Cinetel degli incassi nel weekend 16-19 aprile: 1.397.302 euro, con una media di 2.325 in 601 cinema, per un totale dal 1° aprile di 12.745.770 euro. Il fine settimana che ha segnato 5.029.911 euro di incasso, pari a 665.556 spettatori, (una crescita dell'8,7% rispetto (17-20 aprile) del 2025 ma un calo del 24% rispetto allo scorso week-end. Tornando al weekend appena trascorso, seconda piazza per The Drama - Un segreto è per sempre, con 771.110 euro parziali e complessivi 4.484.753 euro. Esordio in terza posizione per la nuova entrata Lee Cronin - La mummia. La rivisitazione in chiave horror della saga de La mummia ha chiuso il suo primo fine settimana con 715.874 euro e una media buona di 1.978 euro in 362 cinema. L'ultima missione - Project Hail Mary, quarto con un fine settimana da 285.613 euro (solo -32%) e una media di 1.373 euro in 208 cinema (-45). Il film sci/fi con Ryan Gosling dal 19 marzo ha raggiunto l'ottima cifra di 4.728.783 euro. Quinta posizione per Che Dio perdona a tutti. La commedia sentimentale di Pif ha incassato altri 222.496 euro (-48%) con una media di 678 euro in 328 cinema. Il totale per il film del regista siciliano è di 1.515.528 euro dal 2 aprile. Al debutto in Top10 trovano spazio anche BTS World Tour Arirang in Japan, sesto con 191.191 euro; e la commedia Benvenuti in campagna, settima con 135.211 euro; in ottava posizione troviamo Cena di classe. Il film generazionale di Francesco Mandelli incassa 130.801 euro (-50%) con una media di 681 euro in 192 cinema (-60). Il totale dal 26 marzo è di 1.885.288 euro. Alla festa della rivoluzione, nono con 125.115 euro; Il delitto del 3° piano, fanalino di coda con 122.380 euro in 10 posizione. (ANSA).