(ANSA) - VERBANIA, 18 OTT - Vitaliano Borromeo Arese, presidente di Kaleon ed erede della nobile famiglia proprietaria di diversi beni sul lago Maggiore tra cui Isola Bella e Isola Madre nell'arcipelago delle Isole Borromee, è morto all'età di 66 anni. Lo rende noto Kaleon. Imprenditore con una lunga esperienza nei settori industriale, immobiliare e finanziario, negli ultimi quindici anni si è dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturalistico sul lago Maggiore, guidando lo sviluppo delle attività di Terre Borromeo, gestite da Kaleon, fino alla quotazione in Borsa il primo dicembre 2025. "Il consiglio di amministrazione, il management e tutti i dipendenti di Kaleon ne ricordano lo spirito imprenditoriale, la dedizione e la riservatezza che hanno sempre contraddistinto il suo operato, e si stringono alla madre Bona, la moglie Marina e ai figli Giberto e Lodovico - si legge nella nota -. Il consiglio di amministrazione rende noto che si riunirà a breve per definire i prossimi passi". Oltre alle Isole Borromee, Kaleon nel Verbano-Cusio-Ossola gestisce Parco Pallavicino e Parco del Mottarone a Stresa e i Castelli di Cannero, oltre alla Rocca di Angera nel Varesotto. Di recente la società si è aggiudicata la gestione del Castello di Vogogna, in bassa val d'Ossola, con riapertura prevista a breve. I funerali saranno celebrati martedì 20 ottobre alle 11 nella basilica di Sant'Ambrogio, a Milano. Secondo quanto appreso dall'ANSA, la cerimonia non sarà in forma privata. (ANSA).