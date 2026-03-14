(ANSA-AFP) - BERLINO, 14 MAR - E' morto a 96 anni il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas. Lo studioso si è spento oggi a Starnberg, nel sud della Germania, secondo quanto comunicato dalla sua casa editrice, Suhrkamp. Professore universitario, era considerato il filosofo tedesco più influente e conosciuto del suo tempo, dopo aver plasmato il dibattito intellettuale per decenni, ricorda Bild. I suoi libri - da "La conoscenza e gli interessi umani" a "La teoria dell'azione comunicativa" - lo resero famoso in tutto il mondo. (ANSA-AFP).