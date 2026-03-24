ROMA. "Questa notte Gino ci ha lasciato in serenità e circondato dall'affetto dei suoi cari", dichiara la famiglia Paoli in una nota in cui chiede la massima riservatezza. Aveva 91 anni.

Una vita fatta di alti straordinariamente alti e di bassi profondi come gli abissi, una carriera luminosa, fatta di musica e parole immortali, collaborazioni e virate dal pop al jazz, un percorso libero in cui le emozioni e i sentimenti sono sempre stati al centro: Gino Paoli era il cantautore per eccellenza.

Nato il 23 settembre 1934 a Monfalcone, viveva rintanato con la moglie Paola e circondato dai suoi affetti.