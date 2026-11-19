ROMA. È morto oggi, giovedì 19 novembre 2026, Corrado Augias, giornalista, scrittore e storico protagonista della televisione italiana. Aveva 91 anni. Nato a Roma il 26 gennaio 1935, è stato per decenni uno dei volti più autorevoli e riconoscibili della divulgazione culturale.

La sua popolarità esplose nel 1987 con «Telefono giallo», il programma di Rai 3 dedicato ai grandi misteri della cronaca italiana. Rimase celebre la telefonata di un anonimo militare sulla strage di Ustica, trasmessa nel maggio 1988. Successivamente condusse trasmissioni di successo come «Babele», «Enigma», «Quante storie» e «Città segrete».

Non mancò l'impegno politico: dal 1994 al 1999 sedette al Parlamento europeo, eletto nelle liste del Pds. Nel 2020 restituì alla Francia la Legion d'Onore per protestare contro il riconoscimento conferito al presidente egiziano al-Sisi, in relazione al caso Giulio Regeni. Con la sua scomparsa, il giornalismo e la cultura italiana perdono uno dei loro protagonisti più conosciuti.