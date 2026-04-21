(ANSA) - ROMA, 21 APR - È morta stasera a Roma Sagitta Alter, per mezzo secolo al fianco di Gigi Proietti, che era scomparso a sua volta nel 2020. Se ne è andata tranquillamente, circondata dall'affetto delle figlie Susanna e Carlotta, dei suoi cari. Ne dà notizia la famiglia. Era nata in Svezia nel 1940, aveva 85 anni. Su sua iniziativa era nata nel 2021 la Fondazione Gigi Proietti, con lo scopo di proteggere e ricordare l'identità personale del grande attore, attraverso la gestione delle sue opere, convegni, mostre, corsi di insegnamento per autori e attori, promozione e gestione di spettacoli, catalogazione di documenti, concessione di borse di studio, organizzazione del premio 'Gigi Proietti' da assegnare periodicamente ed alternativamente ad autori, attori, registi, musicisti, scenografi, coreografi che abbiano offerto e offrano la loro vita all'arte teatrale, in tutte le sue espressioni. Sagitta Alter era una guida turistica quando si erano incontrati con l'attore, era il 1962 e nonostante i 60 anni insieme e le due figlie non si sposarono mai per scelta. "All'inizio perché non credevamo nell'istituzione del matrimonio - aveva raccontato Sagitta - , poi perché ci sembrava superfluo. Il traguardo più bello, quello di costruire una famiglia unita, siamo già riusciti a realizzarlo". (ANSA).