(ANSA) - TRENTO, 30 MAR - E' dello studente cinese Peng Huang, classe '97, la salma trovata stamattina sotto una valanga nei pressi della forcella de Mezdì, in val di Funes. La conferma ufficiale è arrivata in serata dalle autorità che si occupano del caso. L'abbigliamento e l'attrezzatura corrispondono infatti a quelle del giovane. Per la famiglia termina così una triste attesa durata oltre due mesi. A febbraio la sorella di Huang e altri familiari erano giunti appositamente dalla Cina in val Gardena nella speranza di trovare elementi utili per rintracciare il parente. (ANSA).