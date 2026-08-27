(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - Le ultime piogge hanno migliorato "sensibilmente" la disponibilità d'acqua nel distretto del fiume Po ma "è ancora emergenza" in quanto permangono "condizioni di siccità alta". È quanto emerge dall'ultimo bollettino dell'Osservatorio dell'Autorità di bacino distrettuale (AdbPo) che evidenzia anche l'avvio alla conclusione della stagione irrigua e definisce "contenute" le emergenze idropotabili delle scorse settimane. C'è più acqua nel fiume e affluenti e nei grandi laghi regolati, ma l'inversione di tendenza ancora non c'è, spiega l'Osservatorio. I Comuni riforniti di autobotti per l'uso idropotabile sono diminuiti e concentrati tra Piemonte e Lombardia (Cuneo, Novara, Vercelli, Brescia, Pavia, Bergamo, Como, secondo dati Utilitalia). I temporali convettivi o "di calore", quelli estivi tra l'altro sempre più intensi, spiega l'Osservatorio, dovuti alle elevate temperature dell'aria, anche se possono portare a grandi quantità di acqua in termini di precipitazioni, dal punto di vista della "pioggia utile" "sono poco significativi" perché i terreni aridi non riescono ad assorbire le piogge, che ruscellano rapidamente, producendo piene e anche situazioni locali potenzialmente "critiche". Le portate erogate dal Po si mantengono inferiori ai valori tipici stagionali: al 25 agosto Piacenza registra 338 metri cubi al secondo; Cremona 483 m3/s; Boretto (Reggio Emilia) 635 m3/s; Borgoforte (Mantova) 723 m3/s; Pontelagoscuro (Ferrara) 787 m3/s (confermata stabile anche per i prossimi giorni). Un miglioramento significativo interessa anche il tratto terminale del Po: nella sezione idrometrica di Pontelagoscuro, sul Delta, la portata è pari a 787 metri cubi al secondo, valore superiore alla soglia critica di 450 metri cubi al secondo associata al fenomeno dell'ingressione salina che quindi si sta riducendo. (ANSA).