(v. 'Agguato nella notte, due uomini uccisi...' delle 9.19) - BERGAMO, 18 APR - "Ha sparato a caso una decina di colpi, anche una terza persona è stata sfiorata all'orecchio, le due vittime sono state colpite alla testa". È la testimonianza di un indiano che nella notte si trovava al tempio 'Gurdwara Mata Sahib Kaur Ji' di Covo, in provincia di Bergamo, all'esterno del quale sono stati uccisi due suoi connazionali di 48 anni. "La persona che ha sparato frequenta da tempo la nostra struttura - ha aggiunto - e quando è arrivato si è fermato qui davanti e si è inginocchiato, come per pregare, poi si è alzato, è tornato indietro e ha estratto la pistola per sparare un po' a caso". La sparatoria è avvenuta mentre fuori dalla struttura di culto e sede dell'associazione culturale indiana erano in corso i preparativi per la festa di 'Vaisakhi', una delle ricorrenze più sentite dalla comunità e in programma in questo fine settimana. Secondo quanto riferito dai connazionali, chi ha sparato frequentava il tempio tutte le domeniche e avrebbe avuto in passato qualche screzio, ma "nulla che facesse pensare a una tragedia".