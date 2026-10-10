(ANSA) - MODENA, 10 OTT - Due ultraleggeri si sono scontrati in volo all'aeroporto per mezzi leggeri di Sassuolo, in provincia di Modena. Un pilota è uscito illeso dall'incidente, il secondo invece era all'interno dell'aeromobile che è precipitato al suolo ed è ricoverato all'ospedale di Baggiovara in codice di media gravità. Intorno alle 13.26 dopo che due aeromobili si sono toccati in volo, uno è riuscito a completare l'atterraggio di emergenza mentre il secondo è precipitato. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente sul posto, assieme all'elisoccorso del 118. Presenti sul posto anche carabinieri e polizia. Ancora in corso gli accertamenti sulle dinamiche dell'urto tra i due velivoli. (ANSA).