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ROVIGO - Due ragazzini minorenni sono stati identificati e rintracciati dagli agenti della Squadra Mobile di Rovigo per aver rubato un pullman dall'area di deposito di Busitalia Veneto e averlo guidato per otto chilometri fino a che non si sono ribaltati in un fossato.
A quanto sostengono gli investigatori, l'episodio consisterebbe in un atto emulativo legato al kolossal videoludico Gta 6, uscito proprio a mezzanotte di oggi. Stando a quanto ricostruito, i giovani si sarebbero introdotti nel deposito di via Petrarca a Rovigo intorno alle 23 di ieri sera, danneggiando dapprima una decina di mezzi parcheggiati, per poi salire a bordo di un bus.