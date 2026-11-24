(ANSA) - PESCARA, 24 NOV - Battuta di pesca tragica nelle acque antistanti il tratto di mare di Fossacesia, in provincia di Chieti, a sette miglia al largo della costa dove sono finiti in mare due pescatori che si trovavano su un peschereccio iscritto alla flottiglia di Termoli. Nel corso delle operazioni un marittimo è stato tratto in salvo e portato a Vasto, mentre il disperso, uno straniero di 65 anni, viene attualmente ricercato con l'ausilio di tre motovedette della Direzione Marittima e un elicottero. (ANSA).