(ANSA) - PECHINO, 27 SET - La Cina ha inviato due panda giganti negli Stati Uniti, secondo quanto riferito dai media statali, in seguito a un vertice a Washington ricco di simbolismo ma privo di svolte significative. Il trasferimento dei panda era già stato concordato, ma la partenza è stata annunciata giovedì durante la visita del presidente cinese Xi Jinping a Washington. Questi mammiferi bianchi e neri godono di enorme popolarità in tutto il mondo; la Cina li concede in prestito nell'ambito di un programma di "diplomazia dei panda" volto a favorire i legami con l'estero. Ping Ping e Fu Shuang sono partiti dall'aeroporto internazionale di Chengdu Shuangliu a bordo di un aereo charter, come riportato dall'agenzia di stampa statale Xinhua. Sono diretti a uno zoo di Atlanta, in Georgia, dove trascorreranno i prossimi dieci anni. Prima della partenza, la Base di ricerca di Chengdu per l'allevamento del panda gigante ha organizzato una cerimonia di saluto per i due esemplari. All'inizio di quest'anno, Pechino aveva richiamato due dei suoi panda dal Giappone in seguito a una disputa diplomatica, scaturita quando il primo ministro giapponese aveva lasciato intendere che Tokyo avrebbe potuto intervenire militarmente in caso di attacco a Taiwan. (ANSA).