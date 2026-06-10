(ANSA) - LESEGNO, 10 GIU - Due persone sono morte nell'incidente fra due auto e un tir verificatosi questo pomeriggio a Lesegno, in provincia di Cuneo. A perdere la vita l'autista del camion, uscito di strada, e il conducente di una delle due autovetture che viaggiavano lungo la strada provinciale 60, in prossimità dell'autostrada Torino-Savona. L'altro automobilista, un uomo di 90 anni, è stato invece trasportato da un'ambulanza con infermiere a bordo all'ospedale di Mondovì. Si trova ricoverato in codice giallo. (ANSA).