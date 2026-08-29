(ANSA) - GENOVA, 29 AGO - Capitaneria di porto e Vigili del fuoco impegnati nella ricerca di un uomo che risulta disperso in mare. Un altro bagnante che era con lui e che non riusciva più a tornare a riva a causa delle forti correnti è stato salvato da alcuni bagnini di stabilimenti vicini. E' successo stamani sulla spiaggia di Bogliasco, nel levante di Genova. Secondo le primissime informazioni un bagnante in difficoltà sarebbe stato raggiunto da una seconda persona che ha cercato di aiutarlo ma entrambi sono stati messi a dura prova dalle onde e dalle correnti. E' partito l'allarme e alcuni bagnini di uno stabilimento vicino si sono tuffati per tentare il recupero. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, con i sommozzatori e l'elicottero assieme alla motovedetta della guardia costiera oltre ai medici inviati dal 118. Una delle due persone è stata salvata mentre l'altro per il momento è considerato disperso. (ANSA).