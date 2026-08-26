(ANSA) - BERLINO, 26 AGO - Spno due i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte deceduti a causa della malaria. Lo riporta la Dpa, spiegando che il primo decesso si è verificato già all'inizio di luglio, come comunicato oggi dall'Ufficio sanitario della città di Francoforte. La causa, tuttavia, è stata accertata solo dopo la morte del paziente. Il secondo decesso risale invece ad agosto ed è stato reso noto oggi dal gestore dell'aeroporto Fraport. La causa delle infezioni sarebbe da ricercarsi nelle zanzare provenienti da una zona malarica giunte in Germania allinterno di un aereo. L'Ufficio sanitario di Francoforte ha comunicato che sono stati colpiti in totale sei dipendenti (ANSA).