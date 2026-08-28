(ANSA) - PERUGIA, 28 AGO - Due diciassettenni sono morti nel perugino dopo essere stati sbalzati dall'auto sulla quale viaggiavano con tre coetanei e che si è ribaltata più volte dopo essere finita fuori strada. Sulla dinamica dell'incidente, avvenuto intorno a mezzanotte, sono in corso accertamenti della polizia locale. Sembra che la vettura, una Mercedes classe A, si sia ribaltata nell'affrontare una curva lungo una strada interna da Perugia verso Marsciano. Le due vittime - è emerso dagli accertamenti - erano sui sedili posteriori dell'auto. Dopo essere stati sbalzati fuori sono finiti contro il muro di una casa morendo praticamente sul colpo. (ANSA).