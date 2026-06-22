(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Due crani di coccodrillo siamese (Crocodylus siamensis), specie protetta e a rischio di estinzione, sono stati sequestrati all'aeroporto di Malpensa durante un controllo sul commercio internazionale di flora e fauna tutelate dalla Convenzione di Washington (Cites). L'operazione è stata condotta dai militari della Sezione Operativa Cites della Guardia di Finanza di Malpensa e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La spedizione, proveniente dalla Cambogia e dichiarata come "regalo coccodrillo siamese", conteneva due crani dell'animale. Nonostante fosse accompagnata da una licenza di esportazione rilasciata dalle autorità cambogiane, la merce risultava priva della documentazione necessaria per l'importazione in Italia prevista dalla normativa Cites e dai regolamenti europei. All'importatore è stata contestata una violazione penale. I reperti sono stati sequestrati in vista della confisca. L'intervento rientra nelle attività di contrasto al traffico illegale di specie protette svolte congiuntamente da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane, nell'ambito del protocollo di collaborazione rinnovato nel maggio 2025 per la tutela della biodiversità. (ANSA).