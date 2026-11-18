(ANSA) - MONZA, 18 NOV - Si chiude con una condanna a due anni di reclusione, con pena sospesa e il beneficio della non menzione nel casellario, il processo di primo grado a carico di Giovanna Rigato, ex gieffina, accusata di tentata estorsione nei confronti di Silvio Berlusconi. La donna non era presente in aula in Tribunale a Monza. I giudici hanno inoltre stabilito il diritto al risarcimento del danno agli eredi, la cui entità dovrà essere quantificata attraverso il processo civile. L'imputazione ruota attorno alla pretesa di un milione di euro che Rigato avrebbe avanzato all'ex presidente del Consiglio, lamentando un danno di immagine e psicologico nel pieno del processo "Ruby", minacciando di rendere ai magistrati dichiarazioni compromettenti per la sua reputazione, in caso di mancato pagamento. La decisione dei giudici ha ridimensionato la richiesta formulata dall'accusa. Al termine della sua requisitoria, il pubblico ministero Alessio Rinaldi aveva invece chiesto una condanna a tre anni e sei mesi di carcere, mentre i legali della difesa avevano chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. (ANSA).