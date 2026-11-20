(ANSA) - GENOVA, 20 NOV - La procura di Genova aprirà un'inchiesta per attentato alla sicurezza dei trasporti dopo la chiusura ieri sera per due ore dell'aeroporto Cristoforo Colombo per la presenza di droni nei pressi della pista. Il fascicolo di indagine - ha appreso l'ANSA - sarà formalmente aperto non appena i pm riceveranno la comunicazione formale di quanto accaduto da parte della polizia di frontiera. I velivoli senza pilota segnalati erano almeno tre. Tra le ipotesi, c'è lo sconfinamento rispetto all'autorizzazione per il sorvolo. L'aeroporto ieri sera è stato riaperto solo alle 22. Ad accorgersi dei droni è stata la torre di controllo. (ANSA).