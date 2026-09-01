(ANSA) - NAPOLI, 01 SET - Avevano aperto una chat per segnalare in tempo reale la presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Messaggini inoltrati dalle vedette su telefonini ai potenziali acquirenti in cerca di dosi di stupefacenti. Il gruppo - circa 300 gli iscritti - si chiama "Pdb Allert", dove Pdb sta - sospettano gli investigatori - per 'posti di blocco'. E' quanto hanno scoperto i carabinieri a Vico Equense, nel napoletano. Ad insospettire i militari sono state le continue notifiche che giungevano al telefonino di una persona che è stata sorpresa ad acquistare droga e poi invitata in caserma per le pratiche di rito. E mentre si procedeva alla stesura degli atti il continuo trillo ha destato la curiosità degli investigatori che hanno così scoperto i messaggi che indicavano la presenza degli uomini delle forze dell'ordine impegnati all'esterno in servizi di controllo. Ora le indagini sono tutte concentrare su contenuti e utenti del gruppo. Tutto ha avuto inizio quando i carabinieri hanno fermato un 20enne mentre stava cedendo 40 grammi di hascisc ad un acquirente. Per il pusher sono scattate le manette mentre l'acquirente è stato invitato a presentarsi in caserma. A far scoprire l'esistenza della chat le notifiche continue ricevute dall'acquirente segnalato dai Carabinieri, durante la stesura degli atti. I militari approfondiranno la questione, concentrandosi su contenuti e utenti del gruppo. (ANSA).