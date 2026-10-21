(ANSA) - MILANO, 21 OTT - Si terrà domani alle 17 ai Giardini di Porta Venezia a Milano una assemblea aperta convocata dalla piattaforma studentesca Deriva dopo la manifestazione di sabato scorso. 'Se stai aspettando un segno, questo è quello giusto" il titolo della convocazione, che recita: "Il 17 a Milano in piazza c'eravamo tutte noi! La Gen Z a Milano, così come in tutta Europa, sta dimostrando la volontà di cambiare le cose. Il carovita aumenta, le scuole cadono a pezzi, l'affitto si mangia lo stipendio, il lavoro è sempre precario, il clima è al collasso e i nostri soldi vengono spesi per pagare le armi di guerre che creano solo devastazione. È arrivato il momento di organizzarci: invitiamo tutti i collettivi scolastici, le realtà studentesche ed universitarie, tutti i ragazzi che sono scesi in piazza, verso una mobilitazione di massa determinata a farsi sentire". (ANSA).