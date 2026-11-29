(ANSA) - TERNI, 29 NOV - Ha seguito un percorso di fede che lo ha portato, a fine ottobre, a lasciare la toga per diventare un religioso, Riccardo Ciampi, 39 anni, originario di Narni e per dieci anni avvocato del Foro di Terni. La sua storia è riportata da La Nazione Umbria. Lo scorso 20 ottobre, Ciampi si è cancellato dall'Albo dell'Ordine degli avvocati. "Ora sono a Roma in un istituto religioso - racconta ad ANSA - dove sto approfondendo la vocazione alla vita spirituale". L'istituto è quello dei "Servi del Cuore Immacolato di Maria". "Conduco - spiega l'avvocato - una vita di preghiera, studio e riflessione. Per ora sta andando tutto bene e sono molto felice. La vita di un religioso, è fatta di preghiera, apostolato e diffusione del Vangelo". Un percorso, quello di Riccardo Ciampi, iniziato a fine ottobre, "con una piccola contemporaneità fra le ultime udienze in tribunale e la frequentazione dell'Istituto". Se la toga mi mancherà? "Da un lato direi di no, sto bene così" risponde. "Poi quel minimo di nostalgia umana ci sarà, è normale - aggiunge -, perché l'avvocatura mi ha dato tanto". La svolta, la prima, risale al 2011. "Un viaggio a Medjugorje - ricorda - che ha rappresentato la prima importante esperienza. Da lì ho deciso di condurre una vita nel segno della fede, seppure come laico. Negli ultimi tempi l'esigenza di una maggiore pienezza nella vita di fede e nel rapporto con Dio è diventata più forte. E tutto è stato coerente con questo sentire". (ANSA).