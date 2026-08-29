(ANSA) - ROMA, 29 AGO - E' risiko anche dei binari, dopo i movimenti già registrati in Italia per gli scali aeroportuali. Sotto la Manica si avvia al capolinea il monopolio dell'Eurostar. Dopo trent'anni di dominio incontrastato, il mercato dei treni ad Alta velocità tra Londra e l'Europa continentale si prepara a una storica rivoluzione, sotto la spinta di una concorrenza pronta a far scendere i prezzi e moltiplicare le rotte. Ferrovie dello Stato e la britannica Virgin Trains del magnate Richard Branson stanno scaldando i motori per sfidare Eurostar, controllata dalla francese Sncf. Nel frattempo l'altro operatore italiano di Av, Italo, si appresta a sbarcare in Germania per sfidare il dominio di Deutsche Bahn sull'Alta velocità tedesca. Fs, attraverso la controllata Trenitalia France, punta a portare i Frecciarossa sotto la Manica per il 2029 e in quest'ottica ha recentemente annunciato un investimento di due miliardi di euro per rafforzare la flotta con 19 nuovi treni ad Alta velocità, forniti da Hitachi Rail, e sostenere così il piano di crescita in Francia, tra Parigi e Londra, e in Europa. (ANSA).