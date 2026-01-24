(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "La Ferrovie dello Stato investono in infrastrutture in Italia per 18 miliardi. Per raggiungere questa cifra bisogna sommare gli investimenti in infrastrutture delle 10 maggiori società in Italia" fra cui colossi come Terna, Snam, Italgas, A2A, Enel distribuzione, Aeroporti di Roma. "Fs è insomma la maggiore società appaltante del Paese e ha 100.000 dipendenti. Dico questo perché Fs se decide di investire in infrastrutture con un'impostazione di sostenibilità e di rispetto dell'ambiente è capace di influenzare il Paese". Così l'amministratore delegato e direttore generale di Fs Stefano Donnarumma all'evento della Lega in corso a Rivisondoli (L'Aquila) sottolineando che "Più si riesce a trasferire persone e merci con il treno meno impatto carbonico si ha sull'ambiente e sui territori". (ANSA).