(ANSA) - ROMA, 16 FEB - "Addirittura 20 miliardi di extracosti? Cose fantasmagoriche". Lo ha detto l'amministratore delegato di Fs, Stefano Antonio Donnarumma, ad ANSA Incontra, circa le notizie di aumento dei costi dei cantieri per il gruppo. L'amministratore delegato sottolinea che si tratta delle richieste avanzate dalle aziende. "Se quindi si andasse a chiedere a coloro i quali hanno sollevato queste riserve dei 20 miliardi quanto si aspettano, loro probabilmente hanno messo nelle loro previsioni 1,8-1,9 miliardi, comunque dentro i 2 miliardi. Si tratterebbe quindi al più di due miliardi per un'azienda che ne investe 20 all'anno", sottolinea Donnarumma, ribadendo che "l'azienda è sana e solida, ce la fa con le sue gambe". Ad oggi "il gruppo Fs fattura dai 17 ai 18 miliardi, il risultato operativo (Ebitda) oscilla intorno ai 2,5 miliardi, in arco piano, da qui al 2029, supereremo i 20 miliardi di fatturato e supereremo i 3,5 miliardi di ebitda", ha spiegato ancora l'ad, mentre il debito netto "è di 14 miliardi, un po' oltre, ma questo perché noi facciamo da cassa per lo Stato". Donnarumma ha anche fatto presente che Fs "ha un patrimonio che vale dai 50 ai 70 miliardi". (ANSA).