(ANSA) - BARI, 20 NOV - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Maria Rita Valerio, la ragazza di 25 anni il cui corpo fu trovato nelle campagne di Capurso (Bari) il 20 dicembre del 2003. Questa mattina, in seguito all'attività investigativa della Polizia diretta dalla Procura della Repubblica di Bari, è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una persona "ritenuta gravemente indiziata del delitto", informa la Polizia. La vittima, che abitava con i genitori, scomparve nel nulla il 17 dicembre e il suo cadavere fu trovato tre giorni dopo all'interno della sua auto da un agricoltore. Aveva ferite a testa, gambe e braccia. (ANSA).