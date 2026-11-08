E' stato fermato il figlio di 47 anni della donna uccisa questa mattina in una villetta di via Paolo VI a Palosco, in provincia di Bergamo. La vittima, Emilia Bianchi, aveva 71 anni ed è stata trovata nel suo letto accoltellata. Il figlio accusato dell'omicidio viveva con il fratello nella stessa villetta della madre, mentre una sorella in un'altra abitazione in paese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Treviglio e la polizia locale, oltre al personale del 118. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata uccisa con molte coltellate, probabilmente più di una decina., nei giorni scorsi, forse venerdì, dato che da un paio di giorni non ha più risposto alle telefonate dei parenti che hanno dato l'allarme. A scoprire l'omicidio è stata questa mattina la polizia locale. In casa è stato trovato il figlio, ora in caserma per il fermo, in stato di shock. A effettuare i primi rilievi sono stati i Carabinieri della stazione di Martinengo con i colleghi di Treviglio, mentre i primi accertamenti tecnici sul corpo senza vita della anziana, sono stati eseguiti da un medico dell'Istituto di Medicina legale di Pavia, dove si svolgerà l'autopsia. (ANSA).