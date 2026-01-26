(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Rischio processo per due funzionari del Campidoglio in relazione alle morte di Francesca Ianni, 45 anni, uccisa dalla caduta di un albero dove si trovava con i tre figli, rimasti illesi, il 23 dicembre del 2024. I pm di Roma, coordinati dall'aggiunto Giovanni Conzo, hanno chiuso il procedimento in cui si contestano i reati di omicidio colposo e lesioni. La tragedia si consumò in una area verde nella zona di Colle Aniene: la donna venne centrata dall'albero mentre si trovava seduta su una panchina insieme a un'altra donna rimasta ferita. Nell'ambito di questo procedimento gli inquirenti hanno disposto una consulenza su tutti gli alberi caduti nella Capitale dal 2024. Dall'attività svolta sarebbe emersa una non corretta manutenzione dell'albero crollato a Colle Aniene. (ANSA).