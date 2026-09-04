(ANSA) - UDINE, 04 SET - Una donna è morta questa sera dopo essere stata aggredita a Udine, in via Castions di Strada. Secondo le prime informazioni, sarebbe stata colpita più volte al torace con un cacciavite. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica. La donna è stata soccorsa e trasportata al Pronto soccorso in condizioni disperate, ma - secondo quanto apprende l'ANSA - sarebbe deceduta durante il tragitto. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri del Comando provinciale di Udine, impegnati a ricostruire la dinamica dell'aggressione e a individuare il responsabile. (ANSA).